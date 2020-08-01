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شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل وفاتين و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان حتى اليوم السبت، إلى 4730 إصابة بعد تسجيل 175 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 61
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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الـ24 ساعة المنصرمة تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 155 حالة من بين المقيمين، و20 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4730 إصابة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 61 منذ 21 فبراير (شباط) الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 34 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1761.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس (آذار) الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس (آب) المقبل.
واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو (تموز) الماضي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10٪ من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان تسجل ارتفاعاً كبيراً منذ أكثر من أسبوعين.
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