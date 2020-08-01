شكرا لقرائتكم خبر عن 238 إصابة و29 وفاة.. استمرار تراجع الوباء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس السبت، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة نزولا من 321 حالة إصابة و31 وفاة أول أمس الجمعة، مع استمرار التراجع في معدلات الإصابة والوفاة بالفيروس في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و 4834 حالات وفاة".

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