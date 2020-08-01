شكرا لقرائتكم خبر عن 238 إصابة و29 وفاة.. استمرار تراجع الوباء في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و 4834 حالات وفاة".
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