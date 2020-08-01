قوات حفظ القانون تصدر بياناً بشأن فيديو 'الاعتداء' على احد المواطنين

اصدرت قيادة قوات حفظ القانون، السبت، بياناً بشأن فيديو "الاعتداء" على احد المواطنين في بغداد، مؤكدة أن واجبها حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالأعتداء على أحد الأشخاص".

وأضاف البيان أن "الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سيء يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت ادانته لا يمس هذه القيادة ولا ابطال وزارة الداخلية كافة"، مشيراً الى أن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم احالة أي شخص يثبت تورطه أو اساءته للمواطن الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون".