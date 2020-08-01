انتشال جثة شخص من نهر جنوب شرقي بغداد

اعلنت نجدة بغداد، السبت، عن انتشال جثة شخص من داخل نهر جنوب شرقي بغداد.
وقال إعلام نجدة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة مواطن من داخل نهر ديالى ضمن منطقة الكرغولية".
وأضاف أنه "تم التعرف عليه من خلال ذويه واتخاذ الاجراءات القانونية بتسليم الجثة اصولياً".
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