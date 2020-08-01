الجيش الليبي: مؤسسة النفط ترفض التفتيش على إنفاقها للعائدات

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العربي الليبي، إن المؤسسة الوطنية للنفط ترفض أي تفتيش من بعثة الأمم المتحدة للدعم، خشية الكشف عن إنفاقها غير القانوني لعائدات النفط.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن من يعتلون كراسي السلطة في طرابلس، لا يهمهم مصير الشعب، وغير معنيين باستقرار الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسهم مصطفى صنع الله مدير المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي أن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة، والشعب السوري يعاني من فقدان رجاله بسبب رغبات شريرة لدى النظام التركي بالهيمنة، وإعادة عجلة الزمن إلى الوراء.

وأشار إلى أن عصابات تركية تمتهن خطف الأطفال السوريين لغرض تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا.

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ونوه بأن خلافات حادة وقعت بين القوات التركية المسيطرة على مدينة مصراتة، وقرابة 40 ضابطا إيطاليا من لواء جولياني الطبي، وطائرة إيطالية من نوع "لوكهيد" C130 المتخصصة في الشحن والنقل أقلعت من قاعدة يبزا الإيطالية تحمل على متنها قرابة 40 ضابطا إيطاليا متوجهين لمدينة مصراتة.

وتابع ، أن المستشارين العسكريين الأتراك المسيطرين على المدينة طردوا الضباط الإيطاليين ومنعوهم من الدخول والقيام بالمهمة التي كلفتهم بها سلطات بلادهم، والمتعلقة بالمستشفى الميداني الذي أنشأته إيطاليا قبل عامين في الكلية الجوية مصراتة الموجودة بوسط المدينة.

وتواصل تركيا دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة لمواجهة الجيش العربي الليبي الرامي لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة.

ألقى الجيش الوطني الليبي في وقت سابق، القبض على عشرات المرتزقة من الجنسية السورية والأفارقة، أكدوا أنهم مجلوبون من تركيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.