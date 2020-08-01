وزير شؤون القدس الإسرائيلي في قبضة كورونا

أعلن وزير شؤون القدس الإسرائيلي، الحاخام رافي بيرتس، رسميا، مساء السبت، تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيرتس في تغريدة على حسابه في تويتر: "مع انتهاء السبت، تم إبلاغي للأسف، بأن نتيجة الفحص الذي أجريته الجمعة لفيروس كورونا كان إيجابيا".

وأضاف: "أشعر بأني بصحة جيدة وأتمنى الشفاء الكامل".

وسبق الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي السابق الخام يعقوب ليتسمان بالفيروس قبل نحو شهرين.

Advertisements

ومساء السبت ،أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة 527 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال ساعات نهار اليوم بعد أن شخصت إصابة 1358 إسرائيليا بالفيروس يوم أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان: "بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 72163 إصابة بينهم 523 حالة وفاة".

وأضافت: " من مجمل الإصابات هناك 328 وصفت حالتهم خطيرة و 95 على جهاز التتفس الاصطناعي".

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن "45098 تماثلوا للشفاء، علما بأن المرضى حاليا عددهم 26542".