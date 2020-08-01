قصف تركي يستهدف مجمعًا سكنيا شمالي العراق

شنت طائرات تركية، السبت، غارات جوية استهدفت سيارة وسط مجمع سكني بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وقال مدير ناحية زاوية شمال محافظة دهوك، مشير محمد، في تصريح لوسائل إعلام محلية تابعتها ”الخليج 365”، إن "طائرة تركية قصفت عصر اليوم مجمع باكيرا السكني".

وأوضح أن "القصف استهدف سيارة دون إصابتها".

وأضاف أن "ركاب السيارة المستهدفة فروا من السيارة بعد تعرضها للقصف".

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ويأتي الهجوم بعد يوم من شن طائرات تركية غارتين جويتين على وادي شكفتكي الذي يبعد 50 كليومتراً عن مدينة دهوك تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين .

وكثفت أنقرة قصفها للمناطق الحدودية في إقليم كردستان، كما شنت عمليات توغل برية منذ منتصف يوينو/حزيران الماضي، ما خلف خسائر بشرية ومادية.

وتبرر أنقره تدخلاتها العسكرية في العراق بأنها تلاحق عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا.

وقدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد في وقت سابق، مطالبة أنقرة بالتزام حدودها واحترام سيادة دول الجوار .

فيما تتجدد العمليات العسكرية التركية البرية والجوية داخل الأراضي العراقية منذ سنوات دون أن تكترث للمواقف الدولية والإقليمية المنددة بتلك الاعتداءات.