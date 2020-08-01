سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 1 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، فيما بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.

وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وبينما يحتفل العالم بمناسبة العيد، يشهد لبنان حالة من الركود الاقتصادي أفقدته مظاهر الاحتفال بالعيد حيث الشوارع هادئة والمحال التجارية خاوية، لتجد في طرابلس لافتة كبيرة ترحب بالزوار في أحد مداخل المدينة، وهي من أفقر مدن لبنان تقول "فلسنا".

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

السوق الموازية (السوداء)

وخلال تعاملات صباح اليوم السبت، وصل سعر صرف الدولار نحو 7500 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع، مقابل 7400 - 7600 ليرة للدولار الواحد الجمعة وفق وسائل إعلام محلية.

البنك المركزي

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

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الصرافات

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

وتلتزم شركات الصرافة بـ4 شروط لبيع الدولار بهذا السعر، هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).