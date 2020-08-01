شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. كلمة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 جدد قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، تعهده بمواجهة المرتزقة الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

Advertisements وأضاف قائد الجيش الوطنى الليبى، أن الليبيين لن يقبلوا بالخضوع لاستعمار تركي جديد. وأوضح قائد الجيش الوطنى الليبى: الأتراك بقوا في ليبيا 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر.

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