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الجزائر تسجل 13 وفاة و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

الجزائر تسجل 13 وفاة و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 7 إصابات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة إلى 30950.

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 وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 13 وفاة جديدة، بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1223.

 

كما أشار فورار إلى تسجيل 451 حالة تعاف جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 20988، فيما يتواجد 64 مريضاً في العناية المركزة

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