حماية المستهلك: خطة لتعميم سيارات الضبطية القضائية لضبط الأسواق بكافة المحافظات

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز دفع بسيارات الضبطية القضائية التابعة له لأول مرة خلال أيام عيد الأضحى، مضيفًا :"سننشر هذه التجربة في كافة ميادين ومحافظات الجمهورية الأعياد المقبلة، وسيتم تعميمها حال نجاحها".

وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية" إن السيارات تسعى لدعم عمل الجهاز بجانب الحملات المنتشرة فى جميع المحافظات.

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وأشار إلى أن السيارات موجودة فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، والجهاز سوف يدرس مدى فعالية التجربة من اجل تعميمها فى مختلف المحافظات خاصة خلال المناسبات والأعياد، ويمكن التواصل مع هذه السيارات من خلال الموقع الالكترونى أو حسابات الفيس بوك، وكل عربية معاها رقم خاص يمكن الاتصال به بشكل مباشر.

وأوضح أن الهدف الأساسى من تواجد سيارات الضبطية القضائية حماية الأسواق سواء للمستهلك أو التاجر، حيث يشعر الجميع أن السيارات قريبة منه، وبالتالى يمكن الاتصال منها والتعامل معها بشكل سريع، حيث تستقبل الشكاوى من المواطنين.