لقاء جماهيري حافل لدعم القائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن بمدينة 15مايو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم لقاء جماهيري حافل لدعم القائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن لمجلس الشيوخ، بمنطقة الزرايب بمدينة 15مايو جنوب القاهرة، وذلك مساء السبت الأول من أغسطس2020.

إستقبال بالزهور ونحر عجل، احتفالا بقدوم المرشحين الدكتور عبدالحي عبيد ومحمود بكري والدكتورة عايدة نصيف،برعاية راعي كنيسة البابا شنودة"القس أثناسيوس".

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وشهد اللقاء حشود جماهيرية كبيرة،شاركت بحماس وتعهدت بالخروج في موكب من مائة سيارة يومي الانتخاب لحث الناخبين علي الخروج والتصويت للقائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن علي المقاعد الفردية.