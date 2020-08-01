إيطاليا تنوي طرد المهاجرين الذين وصلوا منذ بداية جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن روما تنوي الشروع في إجراءات طرد المخالفين الذين وصلوا منذ أوائل مارس الماضي.

وصرحت لامورجيزي لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" واسعة الانتشار: "نضمن حماية صحة السكان المحليين، لكن المهاجرين الاقتصاديين يعرفون أنه ليست هناك فرصة لإضفاء الشرعية على الذين وصلوا إيطاليا بعد الثامن من مارس"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الوزيرة أن جميع المهاجرين غير الشرعيين سيتم إخضاعهم لفحص كورونا، مشيرة على أن العمل جار حاليا على تجهيز سفينة ثانية لعزل المهاجرين قبالة سواحل البلاد، بهدف منع تفشي الوباء.

ويأتي هذا التصريح على خلفية رصد المسؤولين الإيطاليين ارتفاعا ملموسا في عدد المهاجرين غير الشرعيين لاسيما في جزيرة لامبيدوسا التي وصل إليها خلال الأيام القليلة الماضية نحو 250 شخصا.

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