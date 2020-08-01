زحام في شوارع رأس البر في ثاني أيام عيد الأضحى- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مدينة رأس البر، إقبال المئات من الأهالي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالطقس والمطاعم والتنزه في الشوارع.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، في وقت سابق، استمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات، في مدن المحافظة، مشيرة إلى أنه يجرى استقبال رواد مدينة رأس البر، طوال أيام العيد، وتقديم الخدمات اللازمة من قبل مسؤولي الوحدة المحلية.

وأكد اللواء عماد حمدي، رئيس المدينة، في تصريح صحفي، أنه جرى غلق المراسي وإيقاف حركة المعديات والحدائق العامة والمتنزهات للحد من التجمعات.