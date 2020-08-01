نزار باهبري يتصدر السعودية بدخوله العناية المركزة بسبب كورونا

تصدر الدكتور نزار باهبري، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أنباء دخوله العناية المركزة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح مستشفى الدكتور سليمان الفقيه، أن الحالة الصحية للدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى مستقرة.

جاء ذلك بعد انتشار أنباء تفيد بدخول الدكتور نزار باهبري العناية المركزة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن باهبري، كان قد أصيب بكورونا قبل أسبوعين، وأكد حينها أنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت المستشفى أن الدكتور باهبري بخير وحالته الصحية مستقرة ويتلقى الآن الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن الأمر يأخذ بعض الوقت للتعافي، وذلك ردً على أنباء تم تداولها بأنه دخل العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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والدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض الباطنية والامراض المعدية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، وهو أيضًا مدير قسم

الطب الباطني في مستشفى الدكتور سليمان فقيه.

وحصل الدكتور باهبري على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام، المملكة العربية السعودية في عام 1998، وذلك قبل أن ينتقل إلى جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، كندا، للحصول على شهادة المجلس الأميركي للطب الباطني في عام 2007.

و تلا ذلك برنامج الزمالة من الكلية الملكية للأطباء في كندا عام 2008، والذي أكمله بنجاح في الجامعة نفسها، حيث حصل في وقت لاحق على شهادة في الأمراض المعدية من قبل المجلس الأميركي للطب الباطني في عام 2010.