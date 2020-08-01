وزير الدفاع اليمني : عازمون على تحرير الوطن من مليشيات إيران

أكد وزير الدفاع الفريق اليمنى الركن محمد المقدشى، أن الشعب اليمني، بكل قواه الحية وقواته المسلحة، أكثر عزما وإصرارا على استعادة دولته واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي الكهنوتي واقتلاع مخلفات الإمامة والأطماع الفارسية والانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال زيارة المقدشي التفقدية
من ناحية أخرى، ترأس وزير الدفاع اليمني اجتماعالقيادة المنطقة وعدد من قادة الألوية والوحدات وقادة الجبهات، مضيفا "لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة والسير على درب رموز التحرر الوطني وتحقيق العيد الأكبر والنصر المؤزر، ولن يحكمنا الحوثي، وصنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبا وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة في كل ربوعه الغالية".
ولفت الى أن مليشيا التمرد الحوثي تزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المهالك وتدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب، داعيا أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثية.
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