هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب جزيرة مينداناو بالفلبين

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) بأن هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة مينداناو الفلبينية اليوم السبت، وأضافالمركز أن الهزة وقعت على عمق 473 كيلومترا.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم كان تقرير أولي عن الزلزال، جرىتعديله لاحقا، قد ذكر أن قوت الهزة بلغت 6.3 درجة.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار كما لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة إثر الهزة.
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