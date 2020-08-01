تفويج الحجاج وتمرير الخطط الاحترازية بسلام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.



وأفادت الرئاسة أن ضيوف الرحمن وصلوا صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل ومٌقنن بإجراءات احترازية وصحية وأمنية دقيقة، حيث تم تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم الحرم المكي الشريف.



وعملت الرئاسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

في اليوم الثامن من ذي الحجة، وطواف الإفاضة يوم عيد الأضحى، وطواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأخرى لخروجهم من البيت العتيق، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف والتي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.



الجدير بالذكر أن الرئاسة قامت في وقت سابق بتركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بحيث يكونُ مساراً أرضياً مخصصاً لكل فوج يتضمن لون الفوج ورقمه من خلال

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الملصقات الأرضية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

وفي سياق آخر قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن جهود المملكة العربية السعودية في حج هذا العام بخطط وتجهيزات وقائية تحقق التباعد الاجتماعي الموصى بها من القيادة الرشيدة حفظهم الله.

وحرصا على جودة الخدمات المقدمة وتحقيق تطلعات حجاج بيت الله الحرام، قامت وكالة التخطيط والشؤون التطويرية ممثلة في إدارة التميز المؤسسي وبالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية باستطلاعات رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة وفق أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج .

ويتم تحليل النتائج وفق منهجيات وأسس علمية تحقق معايير الجودة الشاملة والتميز المؤسسي بهدف تقديم الخدمات بأرقى صورة، وتسخير جميع السبل الممكنة لخدمة الحجاج وتيسير الحج لضيوف بيت الله الحرام وتحقيقا لتطلعات القيادة