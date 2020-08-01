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تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

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رجحت منظمة الصحة العالمية أن تكون جائحة كوفيد-19 "طويلة الأمد"، وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية، بعد 6 أشهر من إعلان فيروس المستجد وباء عالميا.

 

وخلال اجتماعها، الجمعة، ركزت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على "توقع طول أمد جائحة كوفيد-19"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

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وحذرت المنظمة في بيانها، من "مخاطر تراخي

الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".

 

وظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر إلى مختلف دول العالم ويتحول إلى وباء عالمي، يتسابق العلماء في إيجاد علاج له.

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