لا وفيات بكورونا في الإمارات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، السبت، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه "تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين

لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 43,268 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

وأضافت "وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 254 حالة

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

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وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 60,760 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 346 حالة جديدة لمصابين بفيروس "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 54,255.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.