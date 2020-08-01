أوكرانيا تنوي مطالبة بيلاروسيا بتسليمها 28 روسيًا محتجزين

أعلنت النيابة في أوكرانيا أنها أبلغت بيلاروسيا بنيتها مطالبتها تسليم 28 روسيا أوقفهم الأمن البيلاروسي مؤخرا.

وذكرت النيابة الأوكرانية أن تسعة من هؤلاء يحملون الجنسية الأوكرانية، ويشتبه بعضويتهم في تنظيم إرهابي، والعمل جار على إعداد الوثائق اللازمة لطلب تسلّمهم من مينسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أوكرانيا برس) السبت.

وأضافت النيابة الأوكرانية أن كييف تعتزم معاقبة هؤلاء

الأشخاص جنائيا على الجرائم المرتبطة بمشاركتهم غير القانونية في النزاع المسلح بمنطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.وأعلنت السلطات البيلاروسية - مؤخرا - عن اعتقال 32 شخصا قرب مينسك وآخر في جنوب البلاد بدعوى أنهم عناصر في مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة ووصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية في أغسطس.ونفت موسكو هذه الادعاءات موضحة أن المحتجزين من عناصر شركة أمنية خاصة وكانوا في طريقهم إلى إسطنبول عبر بيلاروسيا ولم يرتكبوا أي مخالفات قانونية هناك.وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن جميع الموقوفين يحملون الجنسية الروسية ولا تعترف موسكو بحملهم جنسية أي دولة أخرى.من جانبه، أعلن أمين مجلس الأمن البيلاروسي أندريه رافكوف أن 14 على الأقل من الموقوفين شاركوا في النزاع الأوكراني