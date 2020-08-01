الجيش الليبي يمنع اقتراب السفن والطائرات بدون تنسيق

وجهت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، تحذيرات شديدة اللهجة للسفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها، وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الدول التي يمكن أن تقترب ناقلاتها الجوية أو البحرية من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها، ويأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه الطائرات والسفن التركية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق في خرق واضح لقرار حظر السلاح إلى ليبيا.

مصر والأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص بلاده على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واستعرض وزير الخارجية مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي. وشدد شكري على ضرورة الدفع نحو الحل السياسي قدما على ضوء ما أكده «إعلان القاهرة» مؤخراً من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين، مؤكدا على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعياً إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.

الإمارات تحذر تركيا

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إنه ينبغي على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي منتقدا تصريحات لوزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا. وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن الوزير تصريحات ينتقد فيها تصرفات الإمارات بشأن ليبيا. وقال قرقاش على تويتر «العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي». وتخوض ميليشيات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج ومقرّها طرابلس معارك ضد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يملك نفوذا واسعا في شرق البلاد وجزء من جنوبها ويحظى بدعم البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.