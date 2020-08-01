كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 996 إصابة و19 وفاة بكورونا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 996 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و869 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 وفاة جراء الفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و710 وفيات.

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وأكدت ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 215 ألفا و516، إثر تسجيل 981 حالة شفاء، فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و845 ألفا و669.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة على "تويتر": "نشدد على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس، والتي تفرضها السلطات الصحية في البلاد".

وأضاف، أن "36 ولاية لم تسجل حالات حرجة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".