كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تعلن عدد مصابي كورونا في ثاني أيام العيد: 289 ألف حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة.

وأكدت بيانات المنظمة، تسجيل 289 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6142 حالة وفاة حول العالم، كما أن إجمالى المصابين بالفيروس فى العالم وصل إلى 17 مليونا و396 ألفا و943 إصابة، وبلغت حصيلة الضحايا 675 ألفا و60 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال اجتماع لها، اليوم، أن الوباء سيستمر طويلا لافتة إلى أنه لا يزال يمثل "حالة طارئة على نطاق دولى، وومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالى لتقييم الوضع الوبائى حول العالم بعد 3 أشهر.