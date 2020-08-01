كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب جزيرة مينداناو بالفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو الفلبينية، اليوم السبت، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 473 كيلومترا.

وكان تقرير أولي عن الزلزال، جرى تعديله لاحقا، قد ذكر أن قوت الهزة بلغت 6.3 درجة.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار كما لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة إثر الهزة.