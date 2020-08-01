كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان الوزارة بأن الإصابات المسجلة "جميعها غير محلية، وكانت على النحو الآتي: 11 حالة لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعودية، و4 من سوريا، و2 من البحرين، و1 من قطر، و1 من العراق)، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري."، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1208، فيما سجلت 10 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها أجرت 5342 فحصا مخبريا جديدا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 603237.