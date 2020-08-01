كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع أكثر من 60 شخصا احتسوا خمورا سامة في البنجاب الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب الهندية، وفق مسؤولين وتقارير إعلامية.

وقضى الضحايا نحبهم في 3 محافظات في الولاية المذكورة وأوقفت الشرطة عشرة أشخاص على ذمة التحقيق.

والسبت أوردت وكالة "برس ترست" الهندية ووسائل إعلام أن المشروبات الكحولية غير المرخص لها قانونا، حصدت أرواح 53 شخصا في محافظتي أمريتسار وتارن تاران.

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ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات في ولاية أندرا براديش وفاة 9 أشخاص جراء تناولهم مواد كحولية معقّمة.

وقضى الأشخاص التسعة بعدما تناولوا مواد لتعقيم اليدين بدلا من الكحول إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19.

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع الليتر بنحو عشر روبيهات (0.13 دولار أمريكي).