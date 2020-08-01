كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شومر: البيت الأبيض والديمقراطيون ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين اليوم السبت، إن البيت الأبيض والديمقراطيين ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا.

ولفت إلى أن قيادات الحزب الديمقراطي في الكونجرس أمضوا يوما من المناقشات "المثمرة" مع البيت الأبيض حول مشروع قانون للمساعدات متعلق بمكافحة فيروس كورونا، لكنهم "لم يقتربوا بعد" من التوصل لاتفاق.

وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت الثلاثاء إن رقم تريليون دولار الذي يقول الجمهوريون إنهم يدرسونه كحزمة مساعدات جديدة مرتبطة بأزمة فيروس كورونا لن يكون كافيا لتلبية ما يحتاجه الاقتصاد وصحة الأمريكيين.