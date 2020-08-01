الأرسنال “يتجاوز” عقبة تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي

يونس مردوخ

أطاح نادي أرسنال الإنجليزي بالزملاء الجدد للمغربي حكيم زياش عشية اليوم السبت، بهدفين لواحد، وتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة 14.

وكان تشيلسي سباقا لافتتاح حصة التهديف في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب كريسيان بوليسيك .قبل أن يدرك الأرسنال التعادل في الدقيقة الثامنة والعشرين بواسطة الغابوني أوباميانغ من ركلة جزاء.

وفي الجولة الثانية، عاد أوباميانغ ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه مانحا اللقب للأرسنال.

تجدر الإشارة إلى أن فريق تشيلسي الإنجليزي أكمل المباراة ب 10 لاعبين بعد طرد اللاعب كوفاسيتش عند الدقيقة الثالثة والسبعين.