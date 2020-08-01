حاكم الفجيرة: تشغيل أولى محطات براكة إنجاز تاريخي للإمارات

السبت 1 أغسطس 2020

أكد عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي أن "تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات، يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية السليمة بسواعد أبناء الإمارات وذلك بفضل ما يتحلون به من العلم والمعرفة، وبفضل الدعم الدائم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تنويع خيارات الامارات في الاستغلال الأمثل للطاقة النظيفة



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وقال حاكم الفجيرة في كلمة له بمناسبة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات إن طريق التنمية الذي انتهجته الامارات العربية المتحدة، والتنوع الاقتصادي الكبير في سياستها التنموية، احتاج منها مزيداً من استخدام تقنيات صديقة للبيئة التي تتميز بتنوعها وتلبيتها للاحتياجات المستقبلية للدولة من الكهرباء مع توفير مستدام للطاقة بشكل آمن وموثوق.

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وأشاد حاكم الفجيرة بالكفاءات الوطنية الفاعلة التي ساهمت في إنجاز هذا المنجز العلمي الكبير، الذي يشكل إضافة نوعية لدولة الامارات العربية في ترسيخ مكانتها العلمية على الخارطة الدولية ، بحيث تكون من أوائل الدول في المنطقة التي تستخدم الطاقة النووية السلمية لامتلاكها بنية تحتية متطورة ومتقدمة.

ورفع الشيخ حمد بن محمد الشرقي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات وإلى كافة الدول والشعوب العربية على هذه الخطوة الحضارية التنموية المستدامة.