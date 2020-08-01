تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

السبت 1 أغسطس 2020

أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة تضم مئات المقاتلين من حملة الجنسية السورية إلى ليبيا، وأكدت مصادر مطلعة، وصول عدد آخر من الإرهابيين الأجانب، في حين عادت دفعة من العشرات نحو الأراضي السورية عقب انتهاء عقودهم.



ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة الأتراك الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17000 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

Advertisements

في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، "10" آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد السوري وثق مزيداً من القتلى في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتل بينهم 34 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.