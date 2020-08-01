اخبار العالم

منظمة الصحة تصدم العالم بشأن « كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تصدم العالم بشأن « » والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اليوم، اعتماد قرار يؤكد أن تفشي المرض الذي يتسبب فيه هذا الفيروس لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن القرار يمثل أعلى مستوى إنذار للمنظمة حيث يتواصل منذ الـ30 من يناير الماضي من هذا العام بموجب اللوائح الصحية الدولية المعمول بها، وذلك بعد اجتماع أعضاء اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي يومين الـ31 من يوليو الماضي والأول من أغسطس الجاري.

ونصحت اللجنة بالاستمرار في تعبئة المنظمات المتعددة الأطراف العالمية والإقليمية من أجل التأهب والاستجابة لمواجهة الفيروس ودعم الدول الأعضاء في الحفاظ على الخدمات الصحية مع تسريع البحث والوصول في نهاية المطاف إلى التشخيص والعلاج واللقاحات.

في المقابل، نصحت اللجنة الدول والحكومات بدعم جهود البحث العلمي عن العلاج واللقاحات بما في ذلك من خلال التمويل والانضمام إلى الجهود الرامية إلى توزيع عادل لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة تصدم العالم بشأن « كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا