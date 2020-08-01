- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الخارجية المصرية رفضها تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح جيولوجي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس في منطقة تتداخل في إحدى نقاطها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
ونددت الخارجية المصرية بالانتهاك التركي لحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، موضحةً أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.
وقالت الخارجية، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على هذا العمل بمنطقة التداخل، مشيرة إلى أنها أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.