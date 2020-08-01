اخبار العالم

مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخارجية المصرية رفضها تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح جيولوجي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس في منطقة تتداخل في إحدى نقاطها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

Advertisements

 

ونددت الخارجية المصرية بالانتهاك التركي لحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، موضحةً أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.

 

وقالت الخارجية، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على هذا العمل بمنطقة التداخل، مشيرة إلى أنها أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا