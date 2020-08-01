"زراعة البرلمان": حل مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع الفترة الأخيرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت حل أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع فى بعض المحافظات التى سبق وأن تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، وناقشت اللجنة هذا الأمر بالتفصيل مع التنفيذيين للوصول لحلول جذرية، وفى الأونة الأخيرة تم تدارك هذا الأمر بصورة نهائية حيث لم يعد هناك أزمة حول عدم وصول المياه للنهايات مما يعني الحفاظ على الزراعات فى هذه المناطق وتقديم كل الدعم لمزارع المصرى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان هناك عدد من الآليات التى بموجبها تم تدارك هذا الامر، بداية من حرص الجميع على حل الأزمة، وذلك من خلال التطهير المستمر للمجارى والقنوات المائية، ومشروع تبطين الترع التى يساهم بصورة كبيرة فى وصول المياه للنهايات، وتوزيع المقننات المائية بصورة أكثر انضباطا.

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واستكمل عضو مجلس النواب، أنه هذا الأمر نتج عنه عدم وجود مشاكل نهائيا فى هذا الصدد، وهناك عمليات تدبيش لكافة الترع على مستوى الجمهورية، إلى جانب التزام المزارعين بالقرارات الصادرة من وزارة الرى بزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمقننات المائية، ثم تطوير منظومة الرى خلال الآونة الأخيرة.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة، قال إن أي مشروعات تطلقها الدولة يكون فيها تكامل وتناغم بين مختلف المؤسسات، لأن العمل الجماعى نتائجه تحقق قفزات فى النجاح لا يحققها العمل الفردي، مشيرا إلى أن حكومة مصر الحالية تعمل بشكل مؤسسي ومنظم، بالإضافة إلى أهمية الإنفاق فى عمل مشروعات قومية تفيد الدولة وتصل قيمتها لمليارات الدولارات.

وأوضح أن الدولة المصرية تبحث بشكل مستمر عن بدائل للرى، بعيدا عن الظروف الحالية، والهدف من ذلك هو التوسع في الرقعة الزراعية، مشددا على أهمية إيجاد مصادر متعددة للمياه، واتباع أساليب ري حديثة مثل الري بالرش والتنقيط، مشيرا إلى أن أساليب الري الحديثة لها فوائد هامة مثل تحسين شكل التربة وجودتها.