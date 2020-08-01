البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ183 مرشحا للهجرة السرية من إفريقيا جنوب الصحراء

علم لدى مصدر عسكري، اليوم السبت، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، ما بين 29 يوليوز المنصرم وفاتح غشت الجاري، لـ183 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 12 امرأة وقاصران، كلهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع في عرض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأضاف، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان بعضهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى عدد من موانئ المغرب ويتم تسليمهم للسلطات المحلية.