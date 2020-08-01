دون كمامات ولا احترام مسافة التباعد.. 20 ألف شخص يتظاهرون في برلين مرددين: “كورونا” أكبر نظرية مؤامرة”

شهدت مدينة برلين الألمانية، اليوم السبت، تنظيم مظاهرة شارك فيها قرابة 20 ألف شخصا احتجاجا على القيود المفروض بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وردد المتظاهرون العديد من الشعارات، أبرزها “جائحة “كورونا” هي أكبر نظرية مؤامرة”، في تشكيك صريح في طبيعة الفيروس قياسا مع تداعياته والانعكاسات السلبية التي تسبب فيها منذ الاعلان عن ظهوره في الصين، فضلا عن شعارات، “لا ترتدي الكمامة خوفا من الكورونا ..دعنا نشاهد ابتسامتك..لقد سرقوا حريتنا “

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، بينها “دويتشيه فيلة”، أن المتظاهرون في برلين لم يحترموا البروتوكول الصحي خلال المظاهرة، إذ ظهروا من دون ارتداء الكمامات ولا احترام مسافة التباعد.

وشدد المصدر ذاته، على كون الشرطة قد استخدمت في البداية تنويهات عبر مكبرات الصوت أو الحديث مع بعض المتظاهرين بشكل فردي، مبرزا أنها تقوم بتوثيق المخالفات حتى يتسنى ملاحقة المتورطين.