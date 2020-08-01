تفاصيل توزيع الـ693 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. 330 حالة في جهة الشمال

كشفت معطيات وزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية المعلقة بفيروس كورونا، عن تسجيل 693 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 330 بجهة الشمال (313 بالدار البيضاء فقط).

وبجهة فاس مكناس، سجلت 209 حالة، من بينها 164حالة بفاس، ثم 297 بجهة فاس مكناس، منها 269 بفاس، وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 80 حالة، منها 27 حالة بسلا.

وسجلت 41 حالة بجهة الدار البيضاء سطات منها 30 حالة بالدار البيضاء، ثم 13 حالة بكل من جهة الشرق وجهة مراكش آسفي، ثم 5 حالات بجهة خنيفرة بني ملال، وحالتين بدرعة تافلالت، بينما لم تسجل أي إصابة في أربع جهات، وهي بجهة سوس، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 25015 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وتم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، وهو رقم قياسي منذ ظهور الوباء في المغرب، ليصل المجموع 376 حالة وفاة.

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وقالت وزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، إن عدد المخالطين الذين تم تتبعهم حتى اليوم، بلغ 122144 شخصا، لازال منهم 16037 تحت المراقبة.

وتم استبعاد 20 ألف و881 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الحالات المستبعدة مليون و248 ألف و924 حالة.

وسجلت 302 حال تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألف و960، بنسبة تعافي تناهز 72 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.