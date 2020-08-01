رقم قياسي جديد.. 14 وفاة بسبب كورونا في 24 ساعة.. وعدد الإصابات يتجاوز سقف 25 ألف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 25015 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وتم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، وهو رقم قياسي منذ ظهور الوباء في المغرب، ليصل المجموع 376 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، إن عدد المخالطين الذين تم تتبعهم حتى اليوم، بلغ 122144 شخصا، لازال منهم 16037 تحت المراقبة.

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وتم استبعاد 20 ألف و881 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الحالات المستبعدة مليون و248 ألف و924 حالة.

وسجلت 302 حال تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألف و960، بنسبة تعافي تناهز 72 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.