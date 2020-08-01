التظاهرات المناهضة لنتنياهو: آلاف المتظاهرين في القدس وتل أبيب وجندي يدعو لاستخدام الرصاص الحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل آلاف المتظاهرين، مساء اليوم السبت، إلى تظاهرات رئيسية في القدس، وتل أبيب، وقيسارية، وتقاطعات طرق رئيسية في البلاد؛ احتجاجًا على "الأوضاع الاقتصادية" وسوء إدارة حكومة بنيامين نتنياهو، للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما تجمهر أكثر من 7500 متظاهر، أمام مقر إقامة الأخير.

ونشرت الشرطة أعدادا كبيرة من القوات، وقالت إنها مستعدة لمنع "الإخلال في النظام ومواجهة عنف المتظاهرين"، مع مواصلة التظاهرات ضد "فساد الحكومة"، والتي شهد بعضها مواجهات عنيفة مع الشرطة.

وذكر موقع "واللا" الإخباريّ، أن 260 تقاطعًا في جميع أنحاء البلاد، شهدَت تجمهرًا، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس"، عبر موقعها الإلكتروني، إن "260 موقعا وتقاطعا وجسرا في أنحاء البلاد، خاصة مدينتَي القدس وتل أبيب، شهدت تظاهرات ضد الحكومة، وتطالب باستقالة نتنياهو".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة، إلى أنه من المتوقع أن تزيد أعداد المتظاهرين بشكل كبير في وقت لاحق.

آلاف المتظاهرين خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس (أ ب)

جندي يدعو لإطلاق النار على المتظاهرين

في السياق، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا، بعد الاشتباه في أن أحد عناصره، دعا إلى إطلاق النار على المتظاهرين ضد نتنياهو، وفق "واللا".

وكتب الجندي في منشور عبر حسابه في موقع التواصُل "فيسبوك": "ابدأ في إطلاق الرصاص الحي. يجب معاملتهم (معاملة المتظاهرين) مثل الإرهابيين".

وأضاف الجندي في المنشور ذاته: "ثلاث دقائق من إطلاق الرصاص الحيّ"، كفيلة بتفريق المتظاهرين، وعندها "يمكن التخلص من بعض حثالة"، بحسب الجندي.

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وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجندي، لم يكن يحمل سلاحًا.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، أمس، الجمعة، إنّ التظاهرات المناهضة لنتنياهو "ستنتهي بإراقة الدّماء".

وخلال لقاء مع "يسرائيل هيوم"، أضاف روحانا "لن تكون حرب أهليّة، لكن العنف يتزايد مع الوقت. هناك أجواء من الكراهيّة في هذه المظاهرات. هذه المرّة توجد انقسامات حادّة بين الطرفين، لا انقسامات. الانقسامات دائمًا كانت وستكون موجودة".

وزعم أوحانا، المعروف بقربه الشخّصي من أسرة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أنّ "أجواء التحريض التي سبقت اغتيال (رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، يتسحاك) رابين باهتة بالمقارنة بما يجري الآن".

(أ ب)

وكان ناشطون في حركة "الرايات السوداء"، التي تنظم المظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد السلطوي وسياسة نتنياهو، قد أكدوا، الثلاثاء الماضي، على أن أفراد شرطة بلباس مدني كانوا يقفون على الحياد ولم يتحركوا أثناء اعتداء ناشطين من اليمين على ناشطين من الحركة، خلال مظاهرة ضد الفساد ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، في تل أبيب أمس، الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت، الأربعاء الماضي، أشخاصا بلباس أسود يضربون بقبضاتهم وبعصي ويركلون متظاهرين من "الرايات السوداء" خلال المظاهرة في تل أبيب، أمس. ويظهر المعتدون وهم ينصبون كمينا لمتظاهرين، ثم يلقون عليهم الحجارة ويرشون غاز الفلفل نحوهم. وبدا من مقاطع الفيديو أن أفراد شرطة بلباس مدني حضروا في مرحلة متأخرة وكانوا وديين تجاه عناصر اليمين المعتدين.

وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تعقيبا على الاعتداءات على المتظاهرين، وبعد أن تعرض أحدهم للطعن في النقب، الأسبوع الماضي، أن "قتل متظاهر أو رئيس حكومة، ليس سيناريو خياليا".