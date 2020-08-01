الصّحة الإسرائيلية: 11 وفاة و1358 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 11 شخصا، وأصيب 1358 آخرون، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة في إسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، مساء اليوم، السبت، موضحةً أن عدد الوفيّات، قد بلغ 523، منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 72163 حتى الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت".

وذكرت أن هناك 328 حالة خطيرة، و95 حالة تخضع للعلاج بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي.

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وأوضحت أن 45098 شخصًا، تماثلوا للشفاء من المرض، مُشيرة إلى أن عدد المرضى النشِطين، قد وصل إلى 26542.

وكانت الوزارة، في بيان، مساء أمس الجمعة، قد أعلنت تسجيل، 7 وفيات و689 إصابة بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات الكلي، أمس، إلى 512، بينما ارتفع عدد الإصابات النشطة إلى 26608، ووصل عدد المتعافين الكلي إلى 43850.

وأوضحت الوزارة، أن الخميس، شهد تسجيل 9 وفيات جديدة من جراء الإصابة بالفيروس وتسجيل 1791 إصابة جديدة بالفيروس. وجاءت هذه المعطيات بعد ظهور نتائج 20,846 فحصا أجريت لتشخيص الإصابة بكورونا.