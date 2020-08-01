مصر ترفض انتهاك تركيا حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية

السبت 1 أغسطس 2020

أعلنت الخارجية المصرية رفضها تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح جيولوجي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس في منطقة تتداخل في إحدى نقاطها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.



Advertisements

ونددت الخارجية المصرية بالانتهاك التركي لحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، موضحةً أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.

وقالت الخارجية، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على هذا العمل بمنطقة التداخل، مشيرة إلى أنها أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة.