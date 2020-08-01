شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: لم تُسجل اية حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة في حج هذا العام 1441هـ .

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