شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تتوقع جائحة طويلة الأمد والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 رجّحت منظمة الصحة العالمية أن تكون جائحة كوفيد-19 "طويلة الأمد" وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من إعلان فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.

وخلال اجتماعها الجمعة ركّزت لجنة الطوارئ في المنظمة على "توقّع طول أمد جائحة كوفيد-19"، وفق ما جاء في بيان للمنظمة التي حذّرت من "مخاطر تراخي الاستجابة في سياق من الضغوط الاجتماعية-الاقتصادية".

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