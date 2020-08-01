شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أعلى نسبة وفيات بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب أعلى نسبة من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء في البلاد 2 مارس الماضي، وأحصت وزارة الصحة 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 367. وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت أيضاً 693 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 25015، كما سجلت عدد حالات الشفاء 17690 بعد تعافي 302.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أعلى نسبة وفيات بكورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.