شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنتهي من تجارب «لقاح كورونا»: التطعيم في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها انتهت من التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، كاشفة عن أنها تخطط لحملة تطعيم واسعة بين السكان، وفق وكالات أنباء روسية محلية.

وأشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إلى تجهيز حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد في أكتوبر. وقال إن معهد جاماليا البحثي التابع للدولة في موسكو استكمل التجارب السريرية للقاح ويجري حاليا الاستعداد لإجراءات تسجيله. وتابع أن الأطباء والمعلمين سيكونون أول من يجري تطعيمهم باللقاح.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن أربعة لقاحات على الأقل وصلت إلى المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب على البشر وهي ثلاثة لقاحات في الصين ولقاح في بريطانيا.