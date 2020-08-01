روسيا تستعد لتطعيم السكان بلقاح كورونا

انتهت روسيا، اليوم من التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ـمؤكدة أنها تخطط لحملة تطعيم واسعة بين السكان.
وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن مركز غماليا البحثي الخاص بالفيروسات والتنكولوجيا الحيوية قد أنهى التجارب السريرية. وأضاف أن العمل ينصب حاليا على حصول اللقاح على الموافقات المطلوبة.
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