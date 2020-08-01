بناة الأهرام كائنات فضائية .. ترند على السوشيال ميديا

ادعى المهندس والملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، أن بناة الأهرامات جاءوا من الفضاء. وغرد على حسابه فى «تويتر» قائلا إن الأهرامات المصرية بناها فضائيون جاءوا من أكوان أخرى.

وتحولت تلك التغريدة إلى ترند على موقع التدوينات القصيرة لكونها خارجة عن المألوفة، ومجهولة السبب، وأثارت موجة من الردود، تراوحت بين الحيرة والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.



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