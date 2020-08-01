القوة الجوية يوضح أسباب عدم التعاقد مع غونزالو

وأشار مشرف الفريق مهدي جاسم في بيان إلى أن "الإدارة والمدرب ايوب اوديشو كانوا على تواصل منذ فترة مع مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو للتواجد مع الصقور وحصلت موافقة مبدئية وارسل له العقد للتوقيع عليه".وأضاف جاسم أن "غونزالو وافق على الشروط الموضوعة في العقد وطلب مبلغا من المال وتمت الموافقة على ذلك من قبل الادارة الا انه ظل يماطل، فمرة يعتذر كونه غير قادر على التواجد في بغداد وتارة يرمي الكرة لاسباب عائلية وأخيرا لم يرد على اتصالات الكادر التدريبي".

وبين أنه "سيتم حسم هذه المسألة في وقت قريب ونطمئن جمهور العريق بخصوص هذا الموضوع بتواجد مدرب على مستوى عال".