أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، سيكون مجانيا ومتاحا للجميع.
وأضاف موراشكو في حديث للصحفيين: نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن موراشكو أن التجارب السريرية للقاح الذي استنبطه مركز "غامالي" قد استكملت بنجاح، وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا في شهر أكتوبر المقبل.
وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي، كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن موراشكو أن التجارب السريرية للقاح الذي استنبطه مركز "غامالي" قد استكملت بنجاح، وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا في شهر أكتوبر المقبل.
وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي، كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: لقاح كورونا سيكون مجانياً ومتاحاً للجميع ودون إلزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.