الداخلية تقرر تشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو عن 'اعتداء' على احد المتظاهرين

قررت وزارة الداخلية، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو عن "اعتداء" على احد المتظاهرين في بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إنه "بناءً على الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي ترفضه وزارة الداخلية والذي لا يمت لتصرفات وزارة الداخلية، امر الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير مكافحة بغداد".



وأضاف معن أن "اللجنة باشرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع لمحاسبة المسيئين مهما كانت الظروف".

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